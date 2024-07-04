У Светличной заподозрили онкологию

Telegram-канал Mash утверждает, что у актрисы Светланы Светличной заподозрили онкологическое заболевание. По данным Mash, у актрисы обнаружили болезненное новообразование под челюстью.

Telegram-канал рассказал, что в последний месяц 84-летняя Светличная страдала от боли в ухе и ее отправили на обследование. На ее шее обнаружили увеличенные лимфоузлы, а УЗИ показало новообразование. По данным Mash, в ближайшее время актрисе проведут гистологию.

Весной 2024 года СМИ сообщали, что Светличная попала в кардиологическое отделение московской больницы из-за пониженного давления. Источники отмечали, что «ничего критического нет» и в целом актриса чувствует себя хорошо.

Светлана Светличная напала на медсестру в больнице

Позже появилась информация, что актриса перенесла инфаркт миокарда. Официально эту информацию не подтверждали, невестка Светличной заявляла, что актриса находится под наблюдением врачей и ее состояние оценивается как удовлетворительное.