У Светличной заподозрили онкологию

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной заподозрили онкологию. Об этом в четверг, 4 июля, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у Светличной обнаружили болезненное новообразование под нижней челюстью. Последнее время Светличная испытывала боль в левом ухе. Когда ее положили на обследование, специалисты выявили увеличенные вдвое лимфоузлы. Кроме того, УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. В ближайшее время 84-летней актрисе сделают КТ.

27 марта Светличную доставили в НИИ имени Склифосовского с инфарктом в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сын артистки Алексей Ивашов. В апреле СМИ писали, что актриса перестала есть и пить после острого инфаркта миокарда.

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В ноябре 2022 года Ивашов сообщал, что его мать теперь будет на постоянной основе находиться в стационаре на лечении в психиатрическом отделении. По его словам, Светличную определили в столичное медицинское учреждение имени В. А. Гиляровского на улице Матросская Тишина. Уточнялось, что у артистки диагностировали болезнь Альцгеймера.