Блогер Саша Стоун задолжал налоговой около 900 тыс. рублей

Блогер Саша Стоун (Александр Зарубин) рискует лишиться возможности выезжать за границу, если не заплатит долг по налогам в размере 876 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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По данным канала, в случае, если долг не будет выплачен, счета блогера могут быть заблокированы, также как и возможность выезда за границу.

При этом агент Саши Стоуна подчеркнул, что все счета он проверял совсем недавно, и никаких задолженностей не было.

Ранее налоговая служба начала проверки финансовой деятельности блогеров в России. После этого стало известно об уголовных делах по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В частности, фигуранткой дела о неуплате налогов стала Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний». Следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.