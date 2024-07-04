Стало известно, почему Джастин Тимберлейк не бросил пить после ареста

Певец Джастин Тимберлейк не стал отказываться от алкоголя после ареста за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает портал In Touch Weekly.

Инсайдер издания заявил, что близкие Джастина Тимберлейка не обращают внимание на его зависимость и не говорят ему о том, что с ней нужно бороться, поэтому певец продолжает пить спиртные напитки.

«Проблема всегда была в том, что он живет в вакууме. Тот факт, что его мать относилась к нему в детстве как к маленькому принцу, определяет и его взрослую жизнь. По этой причине его не мучала совесть после ареста», — заявил инсайдер.



Источник также добавил, что жена Джастина Тимберлейка также не может на него повлиять, несмотря на то, что они уже 12 лет живут в браке.

«Вы хотите, чтобы Джессика вмешалась и стала той, кто вразумит Джастина? Однако она по-прежнему такая же фанатка, как и все остальные в его окружении», — объяснил информатор.



По словам инсайдера, друзья Джастина Тимберлейка не могут сказать ему «суровую правду», когда речь заходит о его песнях, образе жизни, выступлениях и прическе.

18 июня Джастин Тимберлейк отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и «стеклянные» «налитые кровью» глаза.