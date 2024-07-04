Экс-супруг Пугачевой: «В браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть»

Покорительница мужских сердце Алла Пугачева всегда была особенной женщиной даже в пространстве самых творческих людей страны. С ней хотели вступить брак многие мужчины, а если и не заходить далеко, то хотя бы провести время в ее компании, побеседовать, понять ее душу и раскрыть для себя секрет личности Примадонны. Александру Стефановичу повезло. Он был счастливчиком из узкого круга.

И, хотя, брак их был недолгим, но точно ярких и насыщенным. Даже сам мужчина говорил о том, что ему приходилось переживать всякое.

«Вообще я в браке с Аллой насмотрелся таких вещей, которые хотелось бы забыть», — утверждал артист в рамках эфира программы «Звезды сошлись» на НТВ.



Брак с женщиной, которую знала вся страна — это очень волнительно. Муж постоянно беспокоился за супругу, ее жизнь и безопасность. Можно представить, почему у него возникали опасения. Вокалистка постоянно меняла локации, останавливалась в домах, выступала в огромных павильонах, куда приходили сотни и тысячи людей. Да и истории с преступностью не забыть.

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Многие нечистые на руку норовили обокрасть разжившуюся Примадонну, а однажды за ней увязался маньяк, который планировал совершить самое опасное преступление, но, к счастью, органы отлично справились со своей работой, поймав его и обезопасив Аллу Борисовну.