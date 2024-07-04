Шоу студии Александра Гудкова отменили в нескольких городах

Кинопоказы шоу студии Александра Гудкова «Чикен Карри» отменили в нескольких городах. О том, что в городах России начали отменять шоу «Подземелья Чикен Карри», сообщается в Telegram-канале студии.

Об отмене шоу в Череповце сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — написал он в Telegram-канале.



Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Тольятти отменили «в связи с массовым общественным возмущением».

Общественники попросили отменить показ шоу Александра Гудкова в кинотеатрах

В начале года сообщалось, что Гудков вернулся в Россию. Предположительно, он уехал в конце 2022 года, сперва — в Турцию, а позднее — в Узбекистан.

В сентябре 2022 года председатель генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков написал заявление в Генпрокуратуру на Гудкова. Недовольство Шлыкова вызвало сатирическое произведение «Я узкий», которое комик с коллегами выложил на YouTube-канале «Чикен Карри». В Telegram-канале студии тогда появился такой комментарий: «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов».