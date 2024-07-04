Алсу откровенно высказалась о разводе

Алсу призналась, что ее терпение лопнуло

Супругов должны были развести 27 июня, но суд дал паре еще два месяца по просьбе бизнесмена. Пока Алсу и Ян общаются через своих адвокатов.

Певица Алсу сделала новые заявление на фоне развода с Яном Абрамовым. Исполнительница рассказала, что она довольно миролюбивый человек, но в какой-то момент может взорваться. Вероятно, так и произошло. Спустя 18 лет брака Алсу прорвало, и она решила развестись с отцом своих детей.

Артистка в интервью для шоу «Русские перцы» на «Русском радио» призналась, что в данный момент учится ценить каждое мгновение и ни о чем не жалеет, а также не боится мечтать.

Абрамов отправил Алсу предложение по разводу

Алсу открыто говорит про свой развод с Абрамовым. Она заявила, что терпелива, но потом может взорваться как бомбочка или вулкан. После выпуска пара ей становится хорошо. Исполнительница добавила, что не трусиха, но осторожничает.

Супругов должны были развести 27 июня, но суд дал паре еще два месяца по просьбе бизнесмена. Пока Алсу и Ян общаются через своих адвокатов. Предприниматель делает попытки сохранить семью. Однако Алсу непреклонна и намерена завершить процедуру развода. Она уточнила, что суд отложили для мирного урегулирования условий раздела имущества.