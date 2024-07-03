В России массово отменили шоу осудившего СВО комика Гудкова

Выступления юмориста Александра Гудкова отменили в Череповце, Тольятти и Мытищах, рассказали организаторы. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источник.

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Организаторы пояснили, что на комика поступили многочисленные жалобы от общественных организаций. Активисты обвинили Гудкова в высмеивании России и спонсировании ВСУ.

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что возвращение юмориста на ТВ не состоится, потому что «такие поступки не прощаются». Вместе с тем, пояснил он, Гудков не признан иноагентом, поэтому может исправить ситуацию путем публичного извинения и поездкой на СВО.

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Напомним, что Гудков выступал одним из сценаристов юмористической программы Comedy Woman, участвовал в шоу «Вечерний Ургант». Кроме того, он был капитаном команды КВН «Федор Двинятин».

Близкий источник из окружения шоумена сообщил ранее, что артист не желает появляться на публике и «взял перерыв по причине усталости».