Город в Германии переименовали в честь Тейлор Свифт

Немецкий город Гельзенкирхен временно переименовали в Свифткирхен. Так власти отметили предстоящий визит Тейлор Свифт: певица даст здесь три концерта 17, 18 и 19 июля в рамках тура Eras.

Идею предложила школьница, обратившись к мэру с петицией. Именно ей выпала честь поставить первый знак «Свифткирхен» — такие таблички планируют разместить в главных локациях города, сообщает Billboard.

В честь грядущих шоу по Гельзенкирхену также будет курсировать «трамвай Тейлор Свифт», а поп-звезда получит собственный камень на местной Аллее славы. Кроме того, жителей ждет ряд тематических активностей: караоке, диджей-сет, тату-станция, ярмарка и фудкорт.

Ранее власти других городов организовывали мероприятия в честь тура Тейлор Свифт. Например, в мае в английском городе Ливерпуль запустили проект «Тейлор-таун»: в его рамках гости могли посетить арт-инсталляцию, мастер-классы и даже научную конференцию, посвященную творчеству исполнительницы.

В прошлом году ряд городов США также чествовал Тейлор: Глендейл переименовали в Свифт-Сити, Питтсбург — в Свифтсбург, а Миннеаполис — в Свифтиаполис. Помимо этого, улицу в городе Арлингтон, где проходило выступление артистки, назвали «Проездом Тейлор Свифт».