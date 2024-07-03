Гурцкая поделилась, как справляется с потерей мужа

Накануне певица Диана Гурцкая отметила 46-летие. Звезда рассказала, что провела этот день в творческой деятельности. В разговоре с Woman.ru она поделилась, как справляется с потерей мужа, трагически погибшего в прошлом мае.

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«Это был очень трудный год для меня. Найти опору казалось невозможным», — заявила артистка.



Диана долгое время не появлялась на публике. Теперь же певица признает, что благодаря близким и семье ей удается снова творить и вдохновляться.

Именно сцена помогла Гурцкая пережить ужасную потерю, творчество смогло унять ее горе. Сейчас рядом с исполнительницей находится ее сын и брат, день рождения она отметила в кругу семьи.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скоропостижно скончался, возвраящаясь из командировки на Кубу в самолете. У мужчины остановилось сердце прямо на борту. В браке с певицей он состоял с 2005 года.