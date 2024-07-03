Галустян улетел из России без семьи

Российский комик и ведущий Михаил Галустян улетел из России в Колумбию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в путешествие Галустян отправился один — без жены и дочерей. Причина отъезда шоумена пока неизвестна.

«Джунгли зовут. Не теряйте, скоро вернусь», — написал он в социальных сетях, комментируя отъезд.



Сообщение Галустяна прокомментировала его жена Виктория. Она назвала комика «своим красавчиком» — при этом ранее в сети появились слухи о том, что пара готовится к разводу. Кроме того, издание отмечает смену образа Галустяна. Судя по свежим фото, ведущий сбросил вес, накачал мышцы и сбрил бороду.

Ранее диетолог прокомментировала похудение Михаила Галустяна.