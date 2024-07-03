Отец Стаса Пьехи пропал в Литве

Известный российский артист Стас Пьеха несколько месяцев не может связаться с родным отцом. Музыкант Пятрас Герулис живет в Вильнюсе, но в последнее время от него нет никаких вестей, рассказал певец в выпуске YouTube-шоу "Надо обсудить".

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"Я ему всегда переводил, и вот мне сказали что уже несколько месяцев деньги не доходят. И вот отец пропал, и мы его не можем найти", - рассказал он.



По словам Стаса Пьехи, соседи также не в курсе, где может находиться Пятрас Герулис. У него есть сестра, которая живет в США и не может помочь в поисках, посетовал артист.

Лично отец и сын не общались уже около двух лет.

"Никто не может помочь. Поехать туда поискать, сам я не могу. Пока никто не соглашается, кого спрашиваем", - говорит певец.



В сентябре 2023 года умерла бабушка Стаса Пьехи по отцовской линии.