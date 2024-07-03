Шоумен Стас Барецкий заявил, что посоветовал уехавшей из России Алле Пугачевой временно отказаться от общения с родственниками. По его словам, у 75-летней Примадонны произошел разлад в отношениях с мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ).

«На фоне данного разлада может возникнуть множество юридических вопросов. Насколько мне известно, Пугачева инициатор этого всего, Галкин* там препятствует», — пояснил Барецкий в беседе с NEWS.ru.



По мнению шоумена, в такие периоды лучше выдерживать тишину, поэтому певица якобы не общается ни с детьми, ни со взрослыми внуками. Барецкий добавил, что родственники артистки против развода звездной пары.

«Там такое семейное болото», - заключил шоумен.



Ранее бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что Кристина Орбакайте стала заложницей поступков Галкина*. Именно из-за отчима, по его мнению, сейчас многие негативно высказываются о певице. Хотя, как он отметил, Кристина не сделала ничего плохого.

*Признан иностранным агентом на территории России