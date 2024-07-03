Shaman впервые рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил о давних проблемах со слухом. Артист отметил, что проблемы продолжают оставаться частью его жизни, но он научился с ними сосуществовать.

«Не все знают, но у меня не очень острый слух. С самого детства, когда я сидел, например, на задних партах, я всегда переспрашивал о том, что говорит учитель. У меня есть некоторые проблемы со слухом, которые я никогда не озвучивал. Они с самого детства, лет с двух-трех, с момента, как я переболел отитом», — рассказал Дронов изданию VOICE.



Певец часто посещает светские мероприятия и крупные концерты, но информация о его личной жизни редко становится общедоступной.

Не так давно исполнитель посвятил композицию «Встанем» погибшим во время терактов 23 июня в Дербенте и Махачкале и в результате ракетного удара в Севастополе. Выступление с этим произведением состоялось на открытии молодежного форума «Утро».