Спустя восемь месяцев после смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри еще не поставлена точка в расследовании его кончины.

Однако оказалось, что в трастовом фонде актера находится более 120 млн долларов. Ранее считалось, что Перри оставил после себя около 1,5 млн долларов (и они предназначались фонду Alvy Singer Living Trust) и несколько объектов недвижимости.

Наследниками Мэттью назвал отца Джона Перри, мать Сюзанну Моррисон, единокровную сестру Кейтлин Моррисон и бывшую девушку Рэйчел Данн, передает The Sun.

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года от остановки сердца, его тело было найдено помощником в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе.

Кончина актера стала шоком для семьи, коллег и поклонников. По некоторым данным, он так и не смог полностью отказаться от употребления алкоголя и запрещенных веществ.