Трескунов* объявил о поиске работы, чтобы выжить за границей

Актер Семен Трескунов* (признан иноагентом на территории РФ), известный по роли в сериале «Ивановы-Ивановы», ищет работу и просит присылать ему вакансии. Он готов трудиться редактором, копирайтером и личным ассистентом.

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На обращение Трескунова* обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Несколько месяцев назад я писал пост о том, что ищу работу. Работа ко мне не пришла… В общем-то я ищу работу, которая позволит мне выжить, чтобы заниматься своими проектами – по этой причине она может быть любой: от младшего креативщика до редактора, от копирайтера до личного ассистента», - сообщил актер.



Он отметил, что даже если придется трудиться в незнакомой ему сфере, готов учиться. Также актер отметил, что с момента переезда из России «не имел ни одной рублевой работы».

«Для тех, кто готов, например, мне предложить работу из России, хочу сразу сказать, что готов работать тайно, под псевдонимом, без афиширования», - признался Трескунов*.



Ранее он заявлял, что из-за статуса иноагента не может вернуться в Россию. Актер говорил: это «отрезает» от самореализации на родине и от доходов.

*признан иноагентом на территории РФ