Песня «Мой рок-н-ролл» стала причиной проблем «Би-2» с Вайкуле и Spotify

Группа «Би-2» столкнулась с проблемами и вынуждена была отказаться от исполнения своего хита «Мой рок-н-ролл» на зарубежных площадках, так как песня была исполнена совместно с певицей Юлией Чичериной, известной своей поддержкой жителей Донбасса. Об этом пишет «Царьград».

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По данным издания, решение группы исполнить песню на музыкальном фестивале «Рандеву» в Юрмале привело к скандалу с латвийской певицей Лаймом Вайкуле.

«Хозяйка бала» ни в какую не хотела слышать эту композицию, ведь в 2001 году дуэтом с «Би-2» ее исполнила Юлия Чичерина (…) Дело закончилось полюбовно: рокеры отказались от «Моего рок-н-ролла», - отмечается в статье.



Однако позднее оказалось, что такую же точку зрения имеет и популярный музыкальный онлайн-сервис - шведская платформа Spotify. Администрация ресурса удалила песню под тем же предлогом: в ее создании участвовала Чичерина.

Ранее весь состав «Би-2» задержали после одного из концертов в Таиланде. Данная мера в отношении участников группы была принята в связи с отсутствием разрешения на проведение концертов. Позднее весь состав российской рок-группы депортировали в Израиль. Фронтмен команды Лева* (Егор Бортник включен Минюстом в реестр иноагентов) отправился туда чуть раньше. Он является гражданином этой страны.