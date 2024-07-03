Покинувшего Россию Хавтана исключили из «Браво»

Коллектив группы «Браво» исключил из состава участников Евгения Хавтана, выступившего против России в 2022 году. 30 июня в Архангельске музыканты приняли участие в концерте в честь Дня города без своего лидера.

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Как пишет ИА Регнум, вокалист группы Роберт Ленц после соответствующего вопроса заявил, что не намерен обсуждать Хавтана и бросил трубку.

В свою очередь, организатор фестиваля, директор Поморской филармонии Василий Ларионов пояснил изданию, что шумиха вокруг концерта получилась из-за афиши, на которой был изображен Хавтан. Общественники призывали бойкотировать мероприятие.

«И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается. Спасибо, что рассказали об этом», — заявил Ларионов.



Хавтан уехал в Израиль до начала СВО. Он отправился за границу с дочерью и женой. В 2022 году он осудил СВО и заявил, что его мама родилась на Украине. Кроме того, музыкант сделал несколько оскорбительных высказываний в адрес России, а в 2014 году осудил возвращение Крыма.

Ранее появилась информация, что основатель группы «Браво» Евгений Хавтан выступил на Дне города в Архангельске. Из афиши следует, что выступление длилось час.