Вдовец Заворотнюк удвоил выручку своей школы фигурного катания

Выручка школы фигуриста Петра Чернышева, потерявшего недавно свою жену актрису Анастасию Заворотнюк, в 2023 году составила 116 млн рублей, что в два раза больше чем годом ранее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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В 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, перенесла операции и длительное лечение в стационаре. При этом Петр Чернышев много работал, чтобы оплачивать лечение жены и содержание дома. А в 2023 году он перестал выходить на лед после выписки жены из клиники. 30 мая 2024 года дочь актрисы сообщила, что Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной и тяжелой болезни.

Муж Анастасии Заворотнюк с 2012 года руководил и владел половиной от общей доли своей «Школы Петра Чернышева». Раньше то и дело появлялись новости о долгах и финансовых проблемах, так как большая часть доходов уходила на лечение жены Чернышева, отмечает Telegram-канал.

Однако последний финансовый отчет показал, что в прошлом году Чернышеву удалось стабилизовать ситуацию и даже удвоить выручку, она составила 116 миллионов рублей.

«Увеличилась и прибыль: с 1,5 миллиона до 3,1 миллиона», - пишет «Звездач».



Напомним, что у Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила. Мила была рождена в браке с Петром Чернышевым. При этом среди причин возникновения опухоли у актрисы называлось в том числе и ЭКО, которое Заворотнюк якобы сделала, чтобы родить ребенка фигуристу.