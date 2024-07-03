Продюсер объяснил нежелание Сердючки выступить на концерте в поддержку ВСУ

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, отказался выступать на концерте в поддержку Вооруженных сил Украины, так как размышляет о возвращении к российскому зрителю, уверен музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru он отметил, что артист может использовать это как «запасной аэродром» в дальнейшем.

Я не думаю, что, отказавшись выступать на концерте в поддержку ВСУ, Андрей Данилко рассчитывает на возвращение к российскому зрителю в ближайшее время. Но он может использовать это как запасной аэродром в дальнейшем, — пояснил Рудченко.



Продюсер уточнил, что многие артисты, покинувшие Россию, изначально рассчитывали на другую судьбу и поддержку со стороны Запада. По его мнению, они мечтали стать мегапопулярными в Европе. Но, как подчеркнул Рудченко, они забыли, что работали на российскую публику и создавали контент на русском языке.

То есть, ощутив свою ненадобность за границей, на мой взгляд, очень многие просто остановились на том, что в дальнейшем они могут вернуться к русскому зрителю. Данилко, в частности, тоже весьма аккуратно себя ведет. Он выступает на концертах, продолжая исполнять русскоязычные песни, — заключил продюсер.



Сердючка ранее отменила свое выступление на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ. Такое решение артист принял после скандала, разразившегося на его последнем выступлении из-за песен на русском языке. Данилко пояснил, что не успеет в короткий срок «укранизировать программу».