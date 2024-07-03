Восковая фигура Дрейка появилась в музее мадам Тюссо в Нью-Йорке

Восковое изображение рэпера Дрейка пополнило экспозицию музея мадам Тюссо в Нью-Йорке. Фигура была помещена на «концертную площадку» в стиле новогодней ночи вместе с Бейонсе, Гарри Стайлсом, Меган Ти Сталлион и другими звездами.

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Копия Дриззи одета в джинсы, куртку из шерпы, футболку и белые кроссовки Air Force 1. На голове у артиста фирменные косички. Образ дополнила бриллиантовая цепь и сережки. Рукой музыкант показывает символ своей компании OVO, сообщает Billboard.

Сам зал усыпан конфетти и оформлен яркими огнями. Из динамиков звучит музыка, а на табло запущен обратный отсчет до Нового года.

Ранее Дрейк использовал в боулинге прозвище 69 God, придуманное для него Кендриком Ламаром.