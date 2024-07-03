Чонгук и Чимин из BTS примут участие в тревел-шоу «Are You Sure?!»

Участники K-pop-коллектива BTS Чонгук и Чимин появятся в новом тревел-шоу от Disney+ «Are You Sure?!». В рамках проекта артисты посетят США, остров Чеджудо в Южной Корее и японский город Саппоро.

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«Незапланированный характер поездки приводит к различным ситуациям, когда они часто спрашивают друг друга: "Ты уверен?" (так переводится название шоу с английского — прим. ред.)» — передает Yonhap News Agency.



В путешествиях айдолы попробуют такие активности, как кемпинг, гребля на каноэ и езда на автомобилях.

Премьера передачи состоится 8 августа. Всего проект содержит восемь эпизодов.

Ранее стало известно, что Джин из BTS станет факелоносцем на предстоящих Олимпийских играх в Париже.