Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей

Украинцам пообещали красивые картинки - большие европейские зарплаты и пенсии, но людям не объяснили, что в любой стране мира надо работать, чтобы что-то получить. Никто просто так денег давать не будет. Об этом в киноинтервью "Откровенно с Татаркой" заявила певица Таисия Повалий.

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В разговоре с автором проекта Лилией Абрамовой, артистка рассказала, что не поддержала Майдан, и за это подверглась травле со стороны киевских властей.

По словам Таисии Повалий, после того, как она выступила против Оранжевой революции в 2004 году и поддержала тогдашнего премьер-министра Виктора Януковича, ей пришлось нанять охрану из-за поступающих угроз.

"Началась абсолютная травля меня и моей семьи. Телефон не замолкал", - поделилась героиня интервью.



Через 10 лет, когда начался конфликт на Донбассе, артистка встала на сторону жителей восточного региона страны.

"Мой племянник пошел на Донбасс воевать, я поняла - это гражданская война. И я думала, что сойду с ума. Это был пиковый момент", - призналась певица.



Также она рассказала, как ее потрясли события 2 мая 2014 года в Одессе, когда в результате столкновений сторонников и противников Евромайдана погибли 48 человек.

Отмену киевскими властями ее юбилейного концерта Повалий назвала провокацией.

"Я думаю, что на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит", - сказала артистка.



Комментируя начало специальной военной операции, Повалий заявила, что российские военные защищают ее и каждого человека, который хочет мира.

"Это единственный путь, который может привести к миру. Очень много жертв, очень много надо совершить поступков смелых. Но без этого мы не придем к миру. Если на той стороне не хотят мира, то мы сделаем все, чтобы мир настал", - добавила она.



Говоря о планах на будущее, певица призналась, что хочет сделать концерт в Киеве, "когда все закончится".