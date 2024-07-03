Рената Литвинова встала за диджейский пульт в Европе. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

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Переехавшая в Париж Рената Литвинова похоже, решила открыть для себя еще одну профессию — в соцсетях появилось видео, на котором модель и актриса стоит за диджейским пультом и играет музыку. Какую именно вечеринку посетила Литвинова, не уточняется.

На кадрах модель предстала в черном платье, очках и перчатках. В качестве украшения она надела массивные золотые серьги и цепочку.

Напомним, Рената Литвинова уехала из России в Европу после февраля 2022 года. Актриса за границей участвует в модных показах, а в мае 2024 года она объявила о скором возвращении в театр.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак похвалила щедрость и благородство второго мужа Ренаты Литвиновой. По словам журналистки, бизнесмен Леонид Добровский до сих пор любит Литвинову.