«Деградировала в США»: как сейчас выглядит экс-вокалистка группы «Демо» Саша Зверева

Саша Зверева, экс-вокалистка группы «Демо» прилетела в Россию. На родине певица собирается отдохнуть от Америки и немного подзаработать. Исполнительница хита «Солнышко в руках» планирует организовать в Подмосковье однодневный ретрит, на котором раскроет чакры и зарядит посетителей энергией. По данным Telegram-канала SHOT, стоимость входного билета на мероприятие составит 35 тысяч рублей. Помимо заработка, Зверева хочет найти в России качественное общение, без которого она деградировала. Затем Александра вернется в США, где ее ждут четверо детей и муж-американец.

«Я деградировала за последние несколько лет жизни в США», — поделилась эмоциями с подписчиками экс-вокалистка группы «Демо» после прогулки по московскому метро.



Российская певица Александра Зверева родилась в семье военнослужащего в Потсдаме (Германия) в 1981 году. Именно там Саша впервые начала заниматься пением в местной музыкальной школе. В 1996 году, когда девушке исполнилось 15 лет, ее семья вернулась в Россию и поселилась в подмосковном поселке Старая Купавна.

В «Демо» Александра попала случайно. В марте 1999 года Зверева услышала объявление по радио, что в новую музыкальную группу срочно требуется солистка. Саша пришла на прослушивание и неожиданно получила контракт. В это время девушка училась на первом курсе Московского лингвистического университета и не могла даже и представить, что через несколько месяцев ее имя будет знать вся страна. Уже летом песни «Солнышко» и «2000 лет» в исполнении Александры стали хитами и звучали почти на всех радиостанциях и дискотеках России.

В 2011 году Александра решила покинуть группу «Демо» и занялась сольной карьерой. Она выпустила синглы «Остаться» и «Не уходи», а в июне 2015 года у Саши вышел первый сольный альбом «Благодарю». В США исполнительница «Солнышка в руках» проживает уже около десяти лет.

Как сейчас выглядит звезда поп-сцены «нулевых» Александра Зверева — в галерее «Рамблера».