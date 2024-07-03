Кристина Орбакайте снялась с дочерью и мужем в Перу

Певица Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отправилась в Перу. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram.

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На снимке 53-летняя Кристина Орбакайте с мужем и дочерью позировала на площади в Лиме. Певица была запечатлена в молочном кардигане с вышивкой и капюшоном и джинсах, а ее муж — в черной футболке, трениках и желтых кроссовках. Клавдия предстала в кадре в черной толстовке на молнии и темно-синих леггинсах.

"Перелетев через океан из Израиля, спустя сутки я уже в Перу. Наше лето продолжается в Лиме — здесь сейчас зима", — подписала фото Орбакайте.



Накануне в сети появилось видео, которое было снято на выступлении поп-исполнительницы в Израиле. Во время концерта артистка исполнила одну из песен своей матери Аллы Пугачевой. На большом экране показывались архивные видеоролики с Примадонной. Поклонники подпевали Кристине Орбакайте.

До этого сообщалось, что поп-исполнительница наняла телохранителя для поездки в Израиль. Мужчина спускался вместе с Кристиной Орбакайте в зал во время концерта и следовал за ней между рядов.