Анастасия Решетова открыла комментарии в соцсетях после скандала с Алсу. Об этом стало известно из соцсетей.

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Первое время после того, как в адрес Анастасии Решетовой прозвучали обвинения в том, что она увела из семьи мужа Алсу, у девушки были закрыты комментарии в личном блоге. Однако сейчас Решетова решила дать возможность подписчикам оставлять комментарии.

В итоге без вопросов о том, почему Решетова увела из семьи Яна Абрамова, не обошлось:

«Зачем все время лезть к чужим мужчинам?», «Своего нет, вот и приходится с чужими мужьями шоркаться».



Кто-то и вовсе, решил атаковать в комментариях песнями Алсу:

«В тот день когда ты мне приснился, я все придумала сама», — написала одна из подписчиц.



Решетова не ответила ни на один комментарий подписчиков — она продолжает хранить молчание, лишь косвенно комментируя в блоге конфликтную ситуацию.

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