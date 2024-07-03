Тимати рассказал, почему оставил сцену

В своих социальных сетях рэпер заявил, что его решение было осознанным и взвешенным.

По словам музыканта, он хочет, чтобы дочь Алиса запомнила его как отца, который «учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гулял с ней в парке», а не на сцене или в телевизоре. Также Тимати отметил, что выбрал «пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», а не гнаться за трендами и молодиться. Исполнитель решил превратить музыку в хобби и посвятить себя семье, бизнесу и спорту.

Мне сейчас не важно есть ли мои треки в чартах их прослушивания и скачивания. Они есть в сердцах людей которые выросли со мной, и на глазах которых выросла вся моя история как музыканта за 25 лет деятельности. Тимати музыкант



Тимати не давал сольных концертов с 2017 года. Его последний лонгплей «Транзит» увидел свет в 2020-м.

Ранее артист признался, что не хочет конкурировать с молодыми музыкантами. Кроме того, он намерен однажды выступить с прощальным шоу в «Лужниках».