Асмус продемонстрировала половой акт в театре

В сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

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«Если на афише указано ограничение «18+», то вообще никаких претензий»; «А какой скромной была Варя Черноус»; «Одним словом — пошло»; «Топорно все вышло — никакой красоты нет», — написали интернет-пользователи.



Некоторые подписчики Telegram-канала возмутились, что в театре показывали подобную «пошлую» постановку, и обвинили режиссера спектакля в том, что он превратил культурное учреждение в «бордель». Другие назвали Асмус «порноакрисой», вспомнив ее предыдущий скандал из-за откровенной сцены в сериале «Текст».

В ноябре 2023 года Асмус рассказывала, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за эротической сцены в «Тексте». Хейтеры, по словам звезды, придумывали изощренные планы мести, угрожали ее близким, а саму актрису хотели «лишить родительских прав и выгнать из страны».