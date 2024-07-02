Навка рассказала, как долго Заворотнюк скрывала свою тайну от матери

Анастасия Заворотнюк с малых лет была невероятно талантливой и подавала надежды. Все вокруг знали, что на свет появилась прирожденная артистка и достойная дочь своих творческих родителей. Но так получилось, что сначала Настя поступила в педагогический, побоявшись сразиться с другими абитуриентами за право получить место в престижных вузах столицы.

Лишь через год юная артистка понимает, что не может отказаться от своей мечты и решается попробовать свои силы в актерском искусстве. В этом ей помогает папа. Вместе с Юрием Андреевичем они организовали этакий сговор, заявив маме Насти, что отправляются на археологические раскопки, а сами поехали поступать в университет.

«Они с папой поехали втихаря и потом уже, когда поступили…» — со смехом вспоминала историю Татьяна Навка в программе «Сегодня вечером», так и не успев договорить, ведь вокруг сидело много друзей Заворотнюк, которые наперебой продолжали любимую историю.



Так девушка по воле судьбы стала актрисой. В своих интервью через годы она скажет, что так и не в курсе, знает ли ее мама правду и поняла ли она изначально, что отпускала дочь в актерское или действительно верила в байку про раскопки.