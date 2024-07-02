Гулькина рассказала, в каком случае отзовет иск к Суханкиной

Наталия Гулькина, экс-участница группы «Мираж», рассказала в интервью «Комсомольской правде», что отзовет иск на 6 млн рублей, если певица Маргарита Суханкина принесет публичные извинения за скандальное интервью.

По данным газеты, ранее Суханкина дала интервью блогеру Алене Жигайловой для YouTube-канала «Алена, блин!».

Журналисты отметили, что Суханкина позволила себе резкие высказывания в адрес бывшей коллеги. В ответ на это Гулькина подала в суд иск о защите чести и достоинства. Кроме того, она потребовала взыскать с Маргариты компенсацию морального вреда в размере 5 920 080 рублей.

Суханкина, в ответ на просьбу корреспондентов газеты прокомментировать ситуацию, заявила, что рассказала несколько «горячих» историй из жизни коллектива по просьбе продюсера. Она добавила, что Наталия первой дала Алене большое интервью.

«Это все ее бурные фантазии. Она все это придумывает на ходу и в это верит», — пояснила, в свою очередь, Гулькина.



По словам Наталии, Суханова наговорила в интервью столько всего, что у нее «волосы шевелились» на голове при прослушивании.

«Даже если ты ненавидишь женщину, которая тебе ничего плохого, кроме хорошего, не сделала — ну зачем придумывать?», — задала риторический вопрос Гулькина.



Исполнительница подчеркнула, что несмотря ни на что, готова отозвать иск в том случае, если Суханкина публично извинится.