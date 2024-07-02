Певица Саша Зверева приехала из США в Россию на заработки

Саша Зверева, экс-вокалистка группы Demo, на днях приехала из США в Россию на заработки. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, певица покинула Россию 10 лет назад. Время от времени она приезжала на родину, но в последние три года страну не посещала.

В Соединенных Штатах исполнительница работала доулой — психологом для рожающих на дому женщин, проводила курсы для будущих мам, вела странички в соцсетях, рассчитанные на российскую аудиторию.

Зверева приехала в РФ с тем, чтобы провести в Подмосковье однодневный ретрит, попасть на который можно за 35 тыс. рублей. В ходе мероприятия исполнительница хита «Солнышко в руках» зарядит посетителей энергией, раскроет им чакры. Кроме того, желающие смогут приобрести книгу Саши и получить автограф.

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Вместе с тем, певица заявила, что основной ее целью является качественное общение, без которого она «деградировала в США».

После ретрита Саша вернется в Соединенные Штаты — там ее ждут четверо детей и муж-американец.