Актриса Екатерина Волкова обматерила эмигрантов

Бывшая жена Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова обматерила эмигрантов. Об этом стало известно «Страстям».

© Passion.ru

Актриса и певица Екатерина Волкова появилась на премьере первого документального фильма, посвящённого юбилею Дианы Арбениной. Бывшая жена политика Эдуарда Лимонова раскритиковала картину Кирилла Серебренникова, посвященную покойному мужу и заявила, что гордится патриотично-настроенной молодежью, которая осталась в России.

«Сегодня патриотично-настроенная молодежь должна идти за этим именем [Эдуарда Лимонова, — прим. ред.] и прочитать хотя бы одну книгу Лимонова. И никогда нельзя признавать, что книга Эдуарда Лимонова „Это я, Эдичка“ это призыв к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Нет, наоборот. А вы, эмигранты, вы должны прочитать именно эту книгу, чтобы понять, что вы никому**** не нужны в этой Америке и в Европе», — заявила она.



*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ