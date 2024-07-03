Продюсер объяснил причину провала Орбакайте в Израиле

Певица Кристина Орбакайте после массовой отмены выступлений в России дала несколько концертов в Израиле. В каждом городе тура артистка исполняла песни на фоне большого экрана с изображением своей матери Аллы Пугачевой, но даже это не обеспечило ей солдаут на концертах. В беседе с «Абзацем» продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему знаменитость не добилась успеха за пределами России.

Недавно Кристина Орбакайте выступила в четырех городах Израиля, и в каждом из них певица выступала с композицией «Алла будет петь» на фоне экрана с кадрами, на которых была изображена Алла Пугачева. Однако на видео, опубликованных с концертов, видно, что зрительные залы были небольшими и наполовину пустыми.

По словам продюсера, певице «больше не видать солдаутов», поскольку «люди больше не готовы поддерживать эту семейку материально» после того, как Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ), покинули Россию в 2022 году.

Павел Рудченко отметил, что, по всей вероятности, у выступавшей в Израиле Кристины Орбакайте была «определенная миссия».

«Она работает над лояльностью для Пугачевой и Галкина* для их возвращения в Израиль. Они били себя в грудь и говорили, что будут до последнего с народом Израиля», — подчеркнул критик.



Продюсер добавил, что, несмотря на свои обещания, супруги в итоге «сбежали из страны».

Напомним, последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России Аллы Пугачевой. Певица и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России артистка выступает лишь в маленьких залах.

Ранее сообщалось о том, что Кристина Орбакайте во время концерта в Израиле выразила надежду на то, что Алла Пугачева поспособствует разрешению конфликтов.

*признан иноагентом на территории РФ