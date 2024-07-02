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Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью

Британский певец Луи Томлинсон напугал поклонников изменениями во внешности. На комментарии из соцсетей обратили внимание журналисты La Vanguardia.

Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью
© globallookpress.com

32-летний бывший участник One Direction появился на музыкальном фестивале Glastonbury вместе с сестрой Шарлоттой. Видео с мероприятия вызвало бурные обсуждения в сети: на размещенных кадрах видны признаки старения на лице исполнителя, а также его седые волосы.

«Детство кончилось», «Почему он так плохо выглядит?», «Такое ощущение, что ему не 30, а все 50», «Что случилось с Томлинсоном?», «Я боюсь стареть», «Он выглядит как 57-летний мужчина», — высказывались поклонники в многочисленных комментариях.

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.

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