Ольга Орлова раскрыла отношение к русским в Италии

Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Италии хорошее отношение к россиянам.

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Орлова отдыхает в Италии. Поклонник спросил, каково ей без множества русских туристов. Артистка отметила, что в отпуске встретила много людей из России.

«Тут много русских. И русских здесь очень любят», — заявила певица.



Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 22-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В мае 2024-го Орлова призналась, что не хочет, чтобы ее полностью содержал муж. Она объяснила, что для нее важна самореализация через работу. Как отметила телеведущая, она любит свою профессию и ей нравится, чем она занимается.

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По словам Орловой, она хочет иметь независимый доход. Она назвала это своей «страховкой». Телеведущая уверена, что начнет «деградировать», если будет сидеть дома.