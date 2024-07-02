Джин из BTS станет факелоносцем на Олимпийских играх 2024

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин понесет факел на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Событие пройдет с 26 июля по 11 августа.

Айдол отправится во Францию «в ближайшее время», сообщает Yonhap со ссылкой на источники в музыкальной индустрии. Точное место и расписание его участия в ивенте не разглашаются.

В прошлом месяце Джин первым из BTS закончил обязательную военную службу. Все семь артистов воссоединились на церемонии его увольнения.

Также недавно Чимин выпустил сольный сингл Smeraldo Garden Marching Band и клип на него.