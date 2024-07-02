Самойлова рассказала правду о конфликте с Седоковой

Новый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае» вызвал бурные обсуждения в сети и все из-за вражеской атмосферы, которая сразу же воцарилась среди участников. Звезды разбились на группы и стали конфликтовать и пакостничать друг против друга. Ситуация усугубилась, когда в шоу внезапно пришел новый участник — Анна Седокова. Певица утверждает, что остальные члены команды сразу же настроились против нее, не обращали на нее внимания. Надежда Сысоева и вовсе обвинила ее в том, что та якобы приставала к ее парню Саше Стоуну.

В сети поведение знаменитостей вызвало бурю критики и осуждений. Люди стали обвинять две пары, которые образовались на передаче — Надежду с Сашей и Оксану Самойлову с Джиганом. На последних обрушилась волна хейта. Самойлова решила объяснить ситуацию и оправдать свое поведение. На мероприятии издания «The Voice» блогер отметила, что Седокова лишь играет жертву, но на самом деле такой не является. Она заявляет, что то, что показали на экранах, было вырвано из контекста, а на самом деле экс-солистка группы «ВИА Гра» вела себя враждебно: «Она нас ненавидит, причем это абсолютно необоснованно».

«Аня пришла в сформированную команду с агрессией и негативом, начала максимально странно себя вести», — рассказывает супруга рэпера.



Самойлова также призналась, что многое пришлось вырезать из эфира, потому что поведение певицы очень плохо отразилось бы на ее личной жизни, намекая, что Седокова и вправду приставала к Стоуну.