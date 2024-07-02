Что известно о браке и разводе певицы Нюши

Что Нюша и Сивов говорили о разводе Певица Нюша публично рассказала о расставании с мужем Игорем Сивовым в начале мая 2024 года. Артистка уточнила, что они давно не живут вместе, но при этом остаются близкими людьми и продолжают воспитывать общих детей — Серафиму-Симбу (2018) и Саффрона (2022). "Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу мы продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не в прошлое", — цитирует звезду издание "СтарХит". В том же ключе высказался супруг певицы: "Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. В последнее время многие проходят новые и глубокие трансформации, и мы не являемся исключением. Проживаем изменения в отношениях, в своих проявлениях миру, в честности к себе. Мы искренне проживали наши отношения как пара в доверии друг другу, своим чувствам и сердцу. Мы знаем абсолютно все друг про друга". Об иске Нюши о разводе с Сивовым стало известно 24 мая 2024 года из карточки судебного дела, размещенной на портале единого пространства мировых судей. По данным сайта, заседание состоится 3 июля. Дело "О расторжении брака супругов, имеющих детей" будет рассматривать мировой судья судебного участка N154 Хорошевского района Москвы Енокян Гуарик Агвановна. Известно, у Нюши и Сивова был оформлен брачный контракт, согласно которому в случае развода каждый из супругов остается при своем имуществе. По данным СМИ, у Нюши есть собственная квартира в районе Хорошево-Мневники, а у Сивова — жилплощадь в Казани. В начале июня Нюша дала интервью Лауре Джугелии, в котором призналась, что дети пока не знают о разводе родителей. Певица уточнила, что планирует сообщить им об этом "в игровой форме, не придавая особого значения". Звезда добавила, что после развода с Сивовым в их жизни практически ничего не изменится, ведь она не собирается ограничивать бывшего мужа в общении с детьми. Слухи о разводе О возможном расставании Нюши и Сивова впервые заговорили в сентябре 2022 года. В интервью YouTube-каналу Светланы Бондарчук "Света вокруг света" певица рассказала, что во время второй беременности пережила измену. Артистка добавила, что этот период был очень непростым, но им с мужем удалось сохранить семью. "В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем", — поделилась Нюша. Она не уточнила, кто из супругов оказался неверным, но поклонники звезды вычислили, что изменником был именно Сивов. После сотни гневных комментариев в свой адрес бизнесмен высказался о случившемся в соцсетях. "Вы вправе говорить все, что хотите. Злость, ненависть — это же не про меня и мою семью, это про вас. Мы хотим показать, что можно не просто простить и поверить в это, а посмотреть в себя — почему это произошло? Кто-то в паре теряет сексуальность — почему? Вопрос надо задавать себе, а не партнеру", — заявил он. На протяжении нескольких месяцев супруги утверждали, что их семья преодолела кризис и стала только крепче, однако в начале 2024 года Нюша появилась на одной из светских вечеринок без обручального кольца, а затем удалила из своих соцсетей все фотографии с Сивовым. Причины развода В начале 2024 года директор Нюши Денис Орлов заверял, что у певицы и ее супруга все в полном порядке. Однако 1 марта Telegram-канал "Только никому" опубликовал кадры, снятые на концерте в одном из московских клубов. На снимках Сивов запечатлен во время поцелуя с неизвестной брюнеткой. "Не зря мы писали о том, что Нюша разошлась с мужем. Вот и подтверждение! Пока представители певицы все отрицают, инфоцыган Игорь Сивов спокойно выходит в свет с другой женщиной. Или для Нюши это станет сюрпризом?" — говорится в подписи к фото. В июне, когда супруги уже подтвердили информацию о своем расставании, Нюша призналась, что между ней и Сивовым давно были "свободные отношения". "Мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы были готовы уже просто разойтись", — заявила она. После выхода интервью в сети предположили, что Нюша подала на развод по просьбе мужа. Портал Spletnik со ссылкой на Telegram-канал Tvari Po Pare (позднее пост был удален) сообщил, что у Сивова появилась девушка, которую якобы не устраивали "свободные отношения" возлюбленного с женой — и она потребовала официального развода. Сама Нюша заявила в интервью Джугелии, что причина развода была банальной — пропали чувства: "Мне важно, чтобы отношения имели определенную яркость. Не нужно все время жить как на вулкане, но все равно должны быть эти чувства, которые тебя вдохновляют на определенное поведение". Как Нюша познакомилась с мужем Певица познакомилась с Сивовым в 2013 году во время гастролей — он был одним из организаторов ее концерта в Казани. Отношения развивались стремительно: ради певицы Сивов оставил жену Алену и двоих детей, отказался от политической карьеры и перебрался из Казани в Москву. О том, что возлюбленный несвободен, Нюша узнала не сразу. "Когда узнала, что он женат, это стало для меня проблемой. Я не была готова быть любовницей. Его бывшая жена не давала развод. Нам надо было ждать… Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это для меня было табу, но в жизни так случается, что, когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь", — признавалась певица "СтарХиту". Процесс развода с женой затянулся — Сивов и Нюша начали появляться на публике как пара лишь в конце 2016 года. В январе 2017-го во время отпуска в Кении бизнесмен сделал певице предложение. "Я сразу сказала: "Да". Точнее, я сказала: "Конечно!" Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка — особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так все устроил", — написала Нюша в соцсетях. Свадьба Нюши и Сивова Летом 2017 года влюбленные тайно расписались на родине Сивова в Казани, после чего сыграли шикарную свадьбу на Мальдивах. "Мы с моим мужчиной долго искали место для свадьбы, где сможем действительно уединиться и расслабиться. Мы поняли, что в рамках города сделать это будет сложно. Совместно мы быстро нашли решение — уехать на острова. Знаете, говорят, что о чувствах не кричат. Это касается и свадьбы. О ней не нужно кричать. Все должно быть максимально уютно", — рассказала Нюша в интервью журналу Wedding. Несмотря на то, что церемония проходила на острове, артистка все же добавила в программу торжества элементы традиционной русской свадьбы. Например, чтобы "выкупить невесту", Сивову пришлось не только заплатить, но и придумать новый куплет к одной из песен Нюши. Праздник продолжался несколько дней. Помимо родных и друзей пары, на торжестве были российские и голливудские знаменитости. Ведущим свадьбы стал Дмитрий Хрусталев, за музыкальное сопровождение отвечала Пэрис Хилтон, а танцевал под ее сет актер Леонардо Ди Каприо — в это время он тоже отдыхал на Мальдивах. Семейная жизнь и рождение детей В мае 2018 года Нюша сообщила подписчикам, что находится на четвертом месяце беременности. Уже в июле она взяла творческий перерыв и вместе с мужем улетела в США. Супруги тщательно выбирали клинику для родов и остановились на больничном комплексе в Майами. По данным "СтарХита", это стоило им около $4 тыс. в сутки. 6 ноября 2018 года Нюша родила дочь. Муж певицы, для которого этот ребенок стал третьим, присутствовал на родах, о чем эмоционально рассказал подписчикам своего блога. "Дорогие мужчины, я трижды отец, но впервые решился быть рядом с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, что я увидел и ощутил, этого никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен еще больше в одном: женщины — это чудо, и их нужно любить, холить и носить на руках", — написал он. Долгое время супруги держали имя ребенка в тайне. Лишь в декабре 2019 года в интервью журналу Hello Нюша призналась, что они с мужем очень любят мультфильм "Король Лев", поэтому назвали дочь Симбой — в честь одного из персонажей. Необычное имя вызвало бурю ироничных комментариев в сети, но Нюша реагировала на них спокойно: "Когда я и мой муж называли свою дочку так, мы прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет, но нам важно только наше мнение. Как мы решили, так и будет". Впрочем, спустя полгода певица призналась, что у ее дочери двойное имя — Серафима-Симба. Нюша объяснила, что такое сочетание кажется ей очень оригинальным, а для нее было важно подобрать ребенку "уникальное" имя. "Я поменяла свое имя, не захотела оставаться Анной, это ведь самое распространенное в мире имя — и стала Нюшей. Так что и моя дочка — единственная в своем роде", — заявила звезда. В июле 2021 года артистка объявила о своей второй беременности, а 14 декабря в одной из клиник в Дубае стала матерью мальчика. Имя сына Нюша рассекретила только спустя полгода после родов — мальчика назвали Саффрон. Артистка пояснила, что они с мужем рассматривали только оригинальные варианты имен и выбирали между Саффроном и Соломоном. Определиться помог случай: накануне родов Нюша шла по торговому центру и случайно увидела билборд, на котором было написано "Сафрон". "Наша семья обращает внимание на знаки. Мы с мужем решили, что сомнений быть не может. Сын будет носить имя Саффрон", — поделилась звезда в интервью Hello. В марте 2022 года Нюша с семьей переехала в ОАЭ. Артистка объяснила свой отъезд тем, что работа ее супруга связана с международными компаниями, поэтому они приняли решение жить на два города — в Москве и Дубае. Кто такой Игорь Сивов Игорь Сивов родился в Казани 9 июня 1980 года. На момент знакомства с Нюшей он занимал пост руководителя аппарата исполкома Казани, а в сентябре 2016 года был назначен главным советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). После переезда в Москву он отошел от государственной службы, завершил политическую карьеру и увлекся психологией. В дальнейшем он объявил себя "международным мотивационным тренером", "магистром психоанализа" и "мастером ресурсного состояния", а также стал вести авторские марафоны "PROБУЖДЕНИЕ". Своих потенциальных клиентов Сивов обещает научить "пробуждаться, быть осознанными, пользоваться собственными ресурсами и оборачивать любые кризисные ситуации в свою пользу". В 2022 году он написал книгу о воспитании детей "Ненавредители", в которой призвал родителей отказаться от метода "кнута и пряника" в пользу открытых, наполненных взаимным уважением отношений. Недавно Сивов запустил серию подкастов, героями которых становятся его "братья по оружию" — тренеры личностного роста, коучи и психологи. Гостем майского выпуска стал психолог Леонид Тальпис, который обсудил с Сивовым тему измен. Тальпис высказал мнение, что само понятие "измена" не должно существовать, так как люди не принадлежат друг другу. Бывший муж Нюши с этим утверждением согласился, отметив, что "не верит в измены, а большинству людей просто сложно это понять и принять".