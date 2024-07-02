Леди Гагу заподозрили в беременности

Певица Леди Гага выступила со своим джазовым шоу «Jazz and Piano» в Лас-Вегасе после того, как недавно опровергла слухи о своей беременности. Однако после концертов артистки в Сети только с новой силой стали обсуждать ее «интересное положение». Об этом пишет Telegram-канал «Самые СЛИвки» и публикует кадры со знаменитостью.

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Недавно в Лос-Анджелесе прошла серия концертов Леди Гаги с ее джазовым шоу «Jazz and Piano». Как утверждается, все билеты были распроданы. На выступлениях певица несколько раз меняла сценические образы, а также исполнила несколько новых песен. Более того, некоторые композиции («Do I Love You», «Bad Romance») артистка посвятила своему возлюбленному, предпринимателю Майклу Полански.

Однако внимание публики привлек заметный под нарядами знаменитости округлившийся живот. В результате в Сети снова обострились слухи о беременности Леди Гаги несмотря на то, что сама она недавно их публично опровергла.

Напомним, недавно певица появилась на свадьбе своей сестры Натали Джерманотты в Йорке. Леди Гага пришла на репетицию бракосочетания и последующий предпраздничный ужин в облегающем черном мини-платье, подчеркивающем округлившийся живот, вместе с Майклом Полански. Тогда на пальце артистки заметили и массивное кольцо, похожее на помолвочное. После этого в СМИ стали обсуждать возможную беременность и тайную свадьбу звезды.

Ранее сообщалось о том, что Леди Гага спровоцировала разговоры о тайной помолвке. Во время прогулки на безымянном пальце руки певицы заметили кольцо с бриллиантом.