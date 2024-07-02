Стоимость выступления народного артиста России Валерия Леонтьева на корпоративе в Москве раскрыл продюсер Леонид Дзюник. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Медиаменеджер заявил, что артист берет за выступление на частном мероприятии около 70 тысяч долларов. При этом Леонтьев большую часть времени проводит в США.

«Отработал и поехал домой, в Майами. Там хорошо, тепло, океан», — отметил Дзюник.



Продюсер выразил сомнение в том, что Леонтьев будет давать крупные сольные концерты в России в силу возраста и физических возможностей.

«Остаются толтупления на каких-то корпоративах, на которые он приезжает ько выспериодически», — заключил он.



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