Нюша поделилась впечатлениями от марафона Блиновской

Певица Нюша рассказала про курсы от автора «Марафона желаний» Елены Блиновской. По ее словам, они помогли артистке раскрыть любовь к себе и научиться заботиться о своем здоровье. Об этом певица поделилась в соцсетях.

«Я выписывала курсы как полюбить себя. Там были очень классные вопросы, я выписала этот список. И до сих пор я иногда задаю себе эти вопросы, по типу — что я могу для себя еще сделать? Это очень классная практика, потому что здесь поле непаханое», — рассказала Нюша. Ее слова предает telegarm-канал «Звездач».



На блогера, автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую 27 апреля было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Она задолжала более 900 миллионов рублей. На данный момент Блиновская все еще находится под арестом.