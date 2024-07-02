Гулькина потребовала 6 млн рублей от Суханкиной за одну фразу

Певица Наталия Гулькина требует через суд 5 920 080 рублей со своей экс-коллеги по группе «Мираж» Маргариты Суханкиной за рассказ о своих романах с молодыми и женатыми мужчинами в YouTube-шоу «Алена, Блин!». 60-летнюю исполнительницу возмутили слова о том, что она «слаба на передок», а также история о том, как на день рождения ей подарили фаллоимитатор, пишет KP.RU. Суханкина уверяет, что не называла певицу «проституткой», а лишь «рассказала правду», говорится в сообщении.

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Я все эти годы молчала и никак не реагировала ни на какие выпады: ни со стороны Гулькиной, ни со стороны Разиной. Хотя я столько всего могу рассказать... Я живу в свободной стране. Я сразу сказала, что буду называть вещи своими именами. При этом я не называла ее ни сукой, ни проституткой. Не было прямых оскорблений. Я реально рассказывала истории, свидетелем которых сама являлась, и давала им свою оценку, — пояснила Суханкина.



Ранее Суханкина рассказала, что Софию Ротару и Аллу Пугачеву в 90-е не запугивали даже бандиты, так как понимали, что их «крышуют» еще более авторитетные и влиятельные личности. По ее словам, шоу-бизнесом в то время активно интересовался криминальный авторитет Япончик. По ее словам, к любому раскрученному музыкальному коллективу рано или поздно приходили «бандюги с золотыми цепями» и настойчиво предлагали платить часть выручки за «крышу». Суханкина отметила, что для защиты можно было нанять силовиков, однако и те требовали приличную сумму. При этом, отметила экс-солистка «Миража», выплаты криминалу могли составлять примерно половину от гонорара артистов.