Модель Алесю Кафельникову заметили с мужем в Москве после слухов о разводе. Блогер Алексей Жидковский заснял пару и показал фото в соцсети.

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В Сети уже несколько месяцев обсуждают проблемы в браке модели и бизнесмена Георгия Петришина. Поговаривают, пара находится на гране развода. На днях супруги опровергли слухи, появившись вместе в японском ресторане в Москве. Возлюбленные оживленно общались, снимали друг друга и пробовали деликатесы из риса, нори и морепродуктов.

Для выхода в свет модель выбрала короткое платье, подчеркивающее фигуру, и белый жакет. Она сделала нюдовый макияж и легкую укладку.

Напомним, что Алеся вернулась в Россию из Франции, где принимала участие в показах Недели моды.

Ранее Яна Рудковская заявила, что вернувшаяся на подиум Кафельникова в отличной форме. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ольга Орлова намерена судиться с блогером Антоном Суворкиным после обвинений в смерти Анастасии Заворотнюк.