«Страны НАТО руками Украины воюют с Россией»: сын Барыкина об СВО

Страны НАТО руками Украины воюют с Россией, заявил в интервью NEWS.ru сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий. Он выразил поддержку СВО.

Я поддерживаю СВО и защиту людей, думающих и говорящих по-русски. Потому что следил за ситуацией на Украине и в Донбассе с 2014-го, много читаю. Отец с детства мне внушал: прежде чем сделать выводы, изучай вопрос, анализируй. Считаю, что страны НАТО руками Украины воюют с Россией, пытаются навязать нам свою глобалистскую экспансию, — сказал Георгий.



Также он заявил, что российский певец Ярослав Дронов (Shaman) четко обозначил свою гражданскую позицию, выпустив песню «Я — русский». Сын Барыкина напомнил, что на тот момент многие писали в своих соцсетях, что им «стыдно быть русскими». В этом отношении композиция прозвучала как манифест.

Ранее сын певца заявил, что особо не плакал по уехавшим из России Алле Пугачевой и Андрею Макаревичу* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал поведение артистов инфантильным.

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До этого российская актриса Марина Федункив в шоу «Натальная карта» иронично высказалась о браке юмориста Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певицы Аллы Пугачевой. По мнению звезды «Реальных пацанов», союз артистов транслирует «мнимую гармонию».