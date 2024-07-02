Бойцы СВО поддержали Успенскую, публично оскорбив Киркорова

За судебными разбирательствами между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской многие следят еще с конца прошлого года. Артисты предъявили друг против друга иск, потребовав десять миллионов рублей в качестве компенсации за клевету и оскорбительное высказывание. Некоторые встали на сторону короля поп-эстрады, а другие же считают, что права певица.

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В числе сторонников артистки оказались и бойцы СВО. Они сняли видео, которое опубликовал политический деятель Виталий Бородин в своем личном микроблоге. В ролике солдаты посылают свою любовь и поддержку Любови, уверяя, что они полностью поддерживают ее.

«Это недостойное мужчины поведение — судиться с женщиной. Пусть Киркоров приезжает сюда и займется настоящей работой», — отмечает солдат.



Кроме этого, бойцы рассказали, что многие солдаты посещали выступления поп-короля только потому, что их заставляли это делать: на самом деле никто не хотел быть на его концертах.

Адвокат прокомментировал судебную тяжбу Успенской с Киркоровым

Вспомнили солдаты и подарки принесенные Киркоровым: