Эминем выложил тизер нового альбома и назвал дату релиза

Об этом стало известно из трейлера, который музыкант опубликовал в соцсетях.

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В видео женщина рожает ребенка. Вскоре после появления на свет он начинает проявлять себя как подобие дьявола.

В преддверии выхода альбома Эминем представит сингл Tobey при участии хип-хоп-артистов BabyTron и Big Sean. Релиз песни состоится 2 июля, а клип увидит свет 5 июля. Первый сингл из лонгплея, Houdini, вышел в начале прошлого месяца.

Ранее исполнитель намекнул, что 12-й полноформатник может стать для него последним. В мае он опубликовал некролог своему вымышленному альтер эго Slim Shady в газете Detroit Free Press.