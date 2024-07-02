Рудковская судится с отобравшим у нее картофельный завод мошенником

Яна Рудковская судится с мошенником, который отобрал у нее картофельный завод. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Продюсер Яна Рудковская на протяжении нескольких лет боролась за сохранение своего картофельного завода в Касимове. Знаменитость рассказывала, что лучший друг ее бывшего мужа втерся к ней в доверие и в итоге обманным путем перепродал ее бизнес.

Теперь дело в близится к развязке — Рудковская объявила, что 2 июля состоится заседание в суде, на котором огласят приговор.

«Сегодня еду в суд. Уважаемые СМИ, помните про мой уютный картофельный заводик, который у меня отжали? Приглашаю всех в суд — посмотрим, что в итоге он получит за лишение Яны Рудковской ее любимых чипсов и картофельного пюре. Три года я за них боролась и вот развязка близка», — написала она.



Продюсер пригласила на заседание представителей прессы и заявила, что лично приедет на оглашение приговора.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич обратилась к Рудковской, которая устроила скандал на премии.