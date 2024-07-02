Умер игравший в "Елках" и "Убойной силе" народный артист России Владимир Матвеев

Скоропостижно скончался народный артист России, артист театра имени Ленсовета Владимир Матвеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу театра. "Скоропостижная смерть", — сказали в театре. Подробности ухода 72-летнего Матвеева из жизни неизвестны. Владимир Матвеев в 1974 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, после чего был принят в труппу Ленсовета. Здесь он играл в постановках "Левша", "Укрощение строптивой", "Прошлым летом в Чулимске", "Трехгрошовая опера", "Убийство Гонзаго", "Каренин. Анна. Вронский", "На всякого мудреца довольно простоты" и других. Кроме того, актер выходил на сцену в театре "Буфф" и в "Русской антрепризе имени Андрея Миронова". В 2001 году получил высшую петербургскую театральную премию "Золотой софит", кроме того, был обладателем Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества "Театрал". Матвеев играл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Тайны следствия", "Мастер и Маргарита", "Агент особого назначения" и других.