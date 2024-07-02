Элис Купер запустит собственное радио-шоу о гольфе и музыке
Американский рок-музыкант Элис Купер запустит передачу о гольфе на радиостанции SiriusXM. Соведущим артиста станет титулованный гольфист Рокко Медиате. Премьера намечена на 2 июля.
В программе исполнитель и спортсмен будут обсуждать не только новости из мира гольфа, но и рок-музыку, сообщает Blabbermouth.
«Мы знаем друг друга уже давно. Мы играли во многих турнирах вместе. Он — несостоявшийся рокер, а я — несостоявшийся гольфист. Идеальная пара», — поделился Купер.
Музыкант уточнил, что шоу полностью импровизационное и ведущие не имеют понятия, о чем будут говорить, пока не откроют рот.
Артист увлекается гольфом уже 50 лет и играет шесть дней в неделю, даже в турах. Автобиография звезды называется «Элис Купер. Гольф-монстр. 12 шагов одного рокера к одержимости гольфом» (2007).
Ранее в честь Купера назвали ископаемое возрастом 190 миллионов лет.